MK-etapi võitnud Eesti judoka tegi maailma edetabelis tubli tõusu

„Jerusalem Masters võistlusele pääsemine pääsemine on väga oluline, kuna juba ainuüksi osalemise fakt annab sportlasele väärtuslikke olümpiamängude punkte. Oleme hetkel alles hoogu võtmas, kuid seis on vägagi hea ning hooaja peamine siht on 2024. aasta suveolümpiamängude punktide teenimine,” kommenteeris Stepanjan ning lisas, et kui olümpiamängudele pääsejate nimekiri pandaks kinni tänase seisuga, pääseks Grigori Minaškin tänu praeguseks teenitud punktidele olümpiale. „Siiski on tulemustest veel vara rääkida, poolteist aastat on veel minna,” lisas Stepanjan.



Grigori Minaškin võistles Liibanoni MK-etapil kehakaalus kuni 100 kilo ning esimeses ringis oli sportlane loosi tahtel vaba. Poolfinaalis oli Minaškini vastaseks prantslane Marc Ewen Codjogan, kelle üle saavutas Eesti judoka veenva võidu. Finaalis alistas Minaškin Küprose judoka Georgios Kroussaniotakise.



Liibanonis toimus rahvusvaheline MK-etapp Asian Open esmakordselt, turniir tõi tatamile võistlema 106 sportlast 15 riigist Euroopast, Aasiast ja Aafrikast. Minaškin oli suurvõistlusel Eesti ainus esindaja.