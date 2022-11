LÕUNA-KOREA – GHANA 2 : 3 | JÄLLE VIGNE LAHING! Õnnejumalanna naeratas, aga Ghana ka vääris võitu!

Et Senegal alistab Katari, polnud kunagi kahtluse all – võõrustajad näitasid juba avamängus, et nende tase ei kanna kuidagi MMi välja. Tuneesia otsib jätkuvalt oma turniiri esimest tabamust – 0 : 0 viigile Taaniga järgnes 0 : 1 kaotus Austraaliale. Ja Maroko 2 : 0 võit Belgia üle oli lihtsalt vinge, mis sest, et tõukus ilmselt tugevalt ka viimaste väidetavalt üpris hapust sisekliimast.

Esmaspäeval tegi esmalt väga sümpaatse esituse Kamerun. Tõeliste Ameerika mägedena kulgenud mängus mindi Serbia vastu juhtima, jäädi kahega taha, et siis lõpuks 3 : 3 viiki leppida.

Ghana ja Lõuna-Korea kohtumise eel oli ohtralt küsimärke – esimesed näitasid küll Portugali vastu sisu ehk nende südikuses polnud mõtet kahelda, kuid Lõuna-Korea väravateta viik Uruguaiga oli… Üks väga sisutühi jalgpallimäng.