BRASIILIA – ŠVEITS 1 : 0 | Favoriidid on kaheksandikfinaalis! Ehk pole Neymari, pole probleemi? Noh...

G-alagrupis oli seis teise vooru eel väga lihtne: avamatšid võitnud Brasiilia ja Šveits teadsid, et kes iganes võidab omavahelise kohtumise, on taganud pääsme 16 parema sekka. Šveitslased teadsid ka, et pigem peaks võitma brasiillased, mistõttu keskenduti kaitsmisele ja 81 minutit saadi kenasti hakkama. Siis tehti aga lapsik apsakas.