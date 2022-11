Kameruni väravavaht ja peatreener läksid nii hirmsasti tülli, et sportlane tegi Katarist väidetavalt sääred

Song ei kinnitanud pärast kohtumist, et Onana on lõplikult koondise juurest lahkunud. „Andre on praegu meeskonna juurest distsiplinaarpõhjustel eemaldatud. Reeglid peavad grupis kehtima kõigile ühtemoodi. Mina eelistan tiimi indiviididele. Usun, et pidin selle otsuse langetama,“ rääkis peatreener.