VÕITJAD JA KAOTAJAD | MMil murdus selgroog! Kes peab rahul olema, kes end kiruma?

Võitja: Prantsusmaa

Juba turniiri eel pärssis prantslaste koosseisu valimist mitme põhimehe vigastus ning Kataris olles langesid rivist veel Karim Benzema ja Lucas Hernandez. Hoolimata sellest sai tiitlikaitsjatest esimene meeskond, kes tagas endale pileti kaheksandikfinaali – esimeses mängus alistati Austraalia üliveenvalt 4 : 1 ning teises viisid superstaari Kylian Mbappe väravad nad 2 : 1 võiduni Taani üle. Ent tulemustest julgustavam on mängupilt: prantslaste esitused on olnud jõulised, aga samas ka loovad – ehk siis neid vaadates pole kordagi tekkinud nõutust, kust see värav nüüd tulema peaks, mis on olnud mitme teise koondise hädaks. Tugeva algusega turniiri puhul on kõvasti tõstetud tõenäosust, et pärast 60aastast vahet suudab üks koondis taas oma MM-tiitlit kaitsta.

Kaotaja: Antonio Rüdiger