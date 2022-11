Hooaja avastardil esimesena punktideta jäänud Zahkna: tänase seisuga oli korralik võistlus

Foto : Flashscore.com

„Nagu ise arvasin – ei ole [praegu] seda valu kannatamist,“ kommenteeris Zahkna ETV otseülekandes antud intervjuus. „Kui oleksin täna üle piiri läinud, siis see on see koht, kus heas vormis hambad ristis paned edasi, tänasel päeval läks blokk sisse. Proovisin küll hästi sujuvalt piiri lähedal sõita, et jumala eest ei oleks seda hetke, kui keha hakkab pidurit peale tõmbama ja tempo langeb. Selles mõttes tänase seisuga oli täiesti optimaalne, korralik võistlus.“

„Ma ei saa kindlasti üle pingutada. Ma tean, et ei pea ilgelt kiirendusi laduma, et organismi nii-öelda käima saada. Praegu tuleb anda aega teha õigeid asju, ei tohi forsseerida, tuleb siis, kui tuleb. Praegu näen [et on vaja] üpris sama rütmi nagu igal aastal võistlustel on: sõidan peale, fookus taastumisele, siis jälle kerge trenn. See on selline rütm, nagu olema peab,“ lisas Zahkna.