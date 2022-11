Üks haruldane ja silmailu pakkuv olümpiaala on Eestis veel paljudele avastamata

Sünkroon- ehk kujundujumist võib lihtsal moel iseloomustada kui võimlemist, mida tehakse vees. See põhineb veeballetil, kus ujujad esitavad koreograafiat ning tants, ujumine ja võimlemine on omavahel muusika rütmis segunenud. Tegemist on Eestis veel lapsekingades oleva spordialaga, mis vajab eestvedajate sõnul rohkem rahalist tuge riigilt ja ujumisliidult ning sügavamaid basseine, kus saaksid harjutada vanemad sportlased.