KOMMENTAAR | FIFA silmakirjalikkusel pole otsa ega äärt

Maailma jalgpalli katusorganisatsiooni presidendi Gianni Infantino lemmiklause näikse viimasel ajal olevat, et sport ja poliitika tuleb hoida lahus nagu bensiin ja tikud. See on tema jaoks nii oluline, et ta pidas mõni nädal enne MMi algust vajalikuks saata 32 osalevale alaliidule kirja, milles rõhutas: „Palun ärge laske tirida jalgpalli igasse olemasolevasse ideoloogilisse või poliitilisse lahingusse.“