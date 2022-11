Eesti laskesuusanaised punktidele ei jõudnud: elu sõitu teinud Külm kõrbes viimases tiirus, Tomingas jäi kimpu relvaga

„Vahetasin varurelvaga lukud ära, sest lukusüsteemis on see lööknõel, mis mul katki läks. Tihtilugu need lukud toimivad erinevalt relvade sees. Natukene oli konarlik see ümberlaadimine. Pealelaskmise ajast jäi väheks,“ tunnistas Tomingas võistlusjärgses intervjuus ERRile.