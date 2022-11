OTSEBLOGI | Kas Prantsusmaa kingib Tuneesiale edasipääsu või ütlevad Austraalia ja Taani sõna sekka?

Jalgpalli MMil selgitatakse täna kolm edasipääsejat, sest D-alagrupist on juba kindlalt edenenud prantslased. Just seetõttu saadab Prantsusmaa Tuneesia vastu väljakule nõrgendatud koosseisu ja see tõstab märgatavalt viimaste šansse. Samas oleks Tuneesial isegi võidu korral vaja, et Austraalia ja Taani mäng läheks neile soovitud suunas.