AUSTRAALIA – TAANI 1 : 0, PRANTSUSMAA – TUNEESIA 0 : 1 | DUELL ERI VÄLJAKUIL! Kolme minutiga pöörati alagrupp pea peale ja tagasi

Enne mängu tundus Austraalia ülesanne lihtne: hoida Taani nulli peal ja pääs kaheksandikfinaali on ilmselt käes. Sellele plaanile võis kaikaid kodaraisse visata vaid Tuneesia võit – nemad mängisid viimases mängus Prantsusmaaga, kes oli oma edasipääsu juba kindlustanud.

Tiitlikaitsjate esitus oli senisel MMil olnud vaata et parim kõigist meeskondadest. Kuid kindlus, et edasipääs on käes, pani neid vangerdama ning väljakule saadeti oma B-rivistus, mis tähendas Tuneesiale võimalust mängu dikteerida.