KONONTŠUKI ŠÕU! Poolajal küüsi närinud Kalev/Cramo sai vinge võidu ja jõudis eurosarjas edasi

Mida vähem teisest veerandist rääkida, seda parem. Kulus rohkem kui neli minutit, enne kui Kalev sai kirja oma esimese korvi, et panna plaaster kümnesilmalisele verejooksule: tabloo näitas sel hetkel 19 : 25. Poolaja lõpuks oli seis kaks korda halvem: kaitseõnnestumistest innustust saanud külalised said Cramo kahurid vaikima ja skoor oli Brindisi kasuks 41 : 29.

12silmaline mahajäämus polnud katastroof, aga ohumärk ikkagi. Riietusruumis krutiti asjad aga paika – midagi konkreetselt välja tuua on raske, kui mitte kiita Martins Meiersi tegutsemist korvi all, aga need pallid, mis enne vastu rõngast ragistasid, lendasid taas sisse. Seitsme minutiga vähendati vahet poole võrra, kui korvi alt tabas Martin Dorbek ja veerandaja lõpuks oli kaotusseis kolmepunktiline 52 : 55. Tulekahju sai kustutatud.