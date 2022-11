SAUDI ARAABIA – MEHHIKO 1 : 2 | Kohutav raiskamine saatis mehhiklased kohvreid pakkima

See tähendas, et väljakule tuli jätta kõik, minna võitlema igasse duelli, pantvange võtmata! Nõnda saigi Edson Alvarez juba 16. minutil mängu esimese kollase kaardi – ning kes oleks osanud arvata, et see väike tõik võiks päeva lõpuks midagi määrata.