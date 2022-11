Tartu Bigbank näitas Portugali liiga liidrile hambaid, ent pidi siiski kaotusega leppima

Peatreener Alar Rikberg sõnas, et jäi meeskonnaga enam-vähem rahule ja nautis treenerina kõrgel tasemel vastase vastu tegutsemist. „Mul oli treenerina õnn minna mängule ilma võidukohustuseta ja olles pigem underdog, kus sinu võistkonnal on ainuke võimalus vastast üllatada. Olgugi, et meil oli halbu momente ja oleks võinud mõne mängijaga pahandada, et taktikliselt tehti rumalusi ja mingil hetkel ei jälgitud mänguplaanis kokku lepitud asju, aga üldjoontes sisaldas see mäng väga pikki pallivahetusi ja kõvasti võitlust ja see oli ainus, mida ma meestele enne mängu ütlesin. Et naudime! Meil pole kohustusi, meil on võimalused,“ kommenteeris juhendaja.