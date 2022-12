Serbia jalgpallkoondises puhkes tähtsa mängu eel seksiskandaal

„Mul on kahju alustada MMil pressikonverentsi nii, aga pean rääkima, sest minu nimega on mängitud,“ alustas Vlahovic.

„Pole vaja kommenteerida midagi nii absurdset, mida oleme kõik lugenud ja kuulnud. Ilmselgelt on neil inimestel igav ja neil pole midagi paremat teha, sest nad on frustreerunud või vihased. Tundub, et rahvuslike huvide vastu töötamine on praegu nende põhitöö.