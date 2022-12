Kuidas Kalev/Cramo kordades rahakamad vastased edukalt paika pani ja miks nüüd lisajõudu otsitakse

Kalev/Cramo pole oma täpset eelarvet välja öelnud, ent kui varem on see jäänud miljoni euro kanti, siis tänavu on klubi rahakott mänedžer Ramo Kase sõnul 25–30 protsendi võrra õhem. Ta oskas rääkida ka eurosarjas alistatud konkurentide eelarvetest – Kiievi Budivelnik majandab tänavu ca viie miljoni euroga, Brindisi oma peaks jääma kolme-nelja miljoni kanti ning Groningeni oma on umbes kaks korda suurem kui kalevlastel.