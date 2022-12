HORVAATIA – BELGIA 0 : 0, MAROKO – KANADA 2 : 1 | Lukaku luhtas mitme mehe eest ning Belgia kuldne põlvkond peab kotid kokku pakkima

Enne Marokoga peetud teise vooru kohtumist oli Belgia staarmängija Kevin De Bruyne kurtnud, et FIFA edetabelis teisel kohal oleval koondisel pole Kataris võimalust MM-tiitlit võita, sest meeskond on liiga vana. See avaldus ei meeldinud tema tiimikaaslastele ega nähtavasti ka peatreener Roberto Martinezile, kes saatis viimases voorus Horvaatia vastu platsile turniiri vanima algkoosseisu. Ent De Bruyne sõnad osutusid ikkagi prohvetlikeks.