Käsipallur Suárez ei soostunud Aafrika ees vabandama: ega mina penaltit mööda löönud

„Inimesed kogu maailmas teavad, mis tookord juhtus. See on selja taha jäänud, kuid olen inimene ja see on mul endiselt kusagil kuklas. Me saime oma alagruppi Portugali, Lõuna-Korea ja Uruguai – ja kohe oli selge, et Ghana jaoks on kõige tähtsam mäng Uruguai vastu. See on kõigil kuklas tiksumas: kättemaks, kättemaks, kättemaks,“ lajatas Gyan.