Saksamaa meedia mattis koondise kriitikalaviini alla: oleme nüüd jalgpallikääbused

Nagu spordisõbrad teavad, kaotasid sakslased esmalt 1 : 2 Jaapanile, tegid seejärel 1 : 1 viigi Hispaaniaga ning alistasid eile 4 : 2 Costa Rica, ent jäid kehvema väravate vahe tõttu hispaanlaste järel kolmandaks.

Saksamaa meedia suhtub sellesse halastamatult. Ajaleht Bild teatas, et ükski Saksamaa koondise liige (mängijad, treenerid jne) pole maailmaklassist ning 1. detsember tähendab kunagise kõva jalgpallimaa lõppu. Nüüd ollakse Bildi hinnangul jalgpallikääbused.

„Taga väristame, ees kõhkleme ning keskvälja kolmik Goretzka, Kimmich ja Gündogan on ülehinnatud,“ kirjutas Bildi ajakirjanik Matthias Brügelmann.

Ta lisas: „Oleks meil vähemalt olnud julgust minna platsile „One Love“ käepaelaga, siis oleks miljonitel Saksa fännidel mingigi põhjus meeskonna üle uhke olla.“

Die Welt kirjutas, et Saksamaa jalgpall on vajunud nii sügavale mutta kui üldse võimalik ning peab lõpetama endale valetamise. Tolle väljaande arvates aitab tulemusi parandada vaid põhimõtteline muutus. Tegelikult ka Brügelmann märkis Bildis, et probleemid on sügavamad kui koondise peatreeneri isik.

Frankfurter Allgemeine kirjutab, et alates 2014. aasta MM-tiitlit on kõik läinud allamäge ning naasmine maailma tippu on vaid illusioon. Tõsi, 2016. aasta EMil jõuti veel poolfinaali, ent 2018. aasta MMil langeti samuti alagrupis ning 2021. aasta EMil kaheksandikfinaalis. Ajakirjanik Tobias rabe märgib, et Saksamaa oli vanasti nii-öelda turniirimeeskond, kuid uus reaalsus on teistsugune.

Der Spiegel resümeerib: „Puudu oli efektiivsusest, treenerid tegid valesid otsused ja struktuuris on puudujääke. Järjekordne altminek MMil on mitmel tasandil jätkuva ebaõnnestumise tagajärg. Aga vastutajad on kangekaelsed.“