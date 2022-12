Järjekordse tippmargi püstitanud LeBron pistis kotti ka Giannise

LeBron panustas võitu topeltduubliga: 28 punkti, 11 korvisöötu. Viimane number on ka oluline, sest nüüd on tal karjääri jooksul kirjas 10 144 resulattiivset söötu, mis tõstis ta NBA vastavas ajaloolises paremustabelis kuuendaks – mööda Magic Johnsonist. Järgmisena on tema sihikus Mark Jackson, kelleni on veel minna 190 söötu. Kõigi aegade rekord kuulub John Stocktonile 15 806 resultatiivse sööduga.