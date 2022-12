Laskesuusameestest pääses jälitussõitu vaid end piitsutanud Zahkna

Eesti koondise liider lasi lamadestiirus maha kõik märgid ja hoidis selle järel 34. kohta. Püsti raksatas mööda esimene lask, mis tähendas üht trahviringi ja sealt lahkus ta 45. kohal. Finišis oli koht juba 49., kaotust Johannes Thingnes Bø’le kogunes 2.15,7, kusjuures iga ring tuli seda stabiilselt, ümmarguselt 40 sekundit.

„Teise ringi teine pool hakkas ainult tõuse kerima. Seal juba tundsin, et lisaks jalavalule hakkas juba kinni pooma. Lihtsalt keha ei toimi nii hästi. Aga kuna ma tahan hakata kiiremini sõitma, siis ma pean harjutama end selle kiire sõiduga ka,“ selgitas päeva 59. suusaaega näidanud Zahkna ETV otse-eetris, et tegelikult jääb kõige rohkem kripeldama ikka möödalask. Zahkna teab, et see esimene märk püstitiirus on talle keeruline, ta võtabki selleks rohkem aega… Aga ikka läheb mööda.

Kui arvestada, et ühe trahviringi läbimiseks kulub umbes 20 sekundit, siis ongi selge, et selle möödalasu hind oli Zahknale tänane punktikoht. Nüüd tuli leppida lihtsalt pääsmega jälitussõitu, mis on Zahkna sõnul igas sprindisõidus miinimumeesmärk. „Ega ma ühe trahviga ei ootagi kohe punkte. Küll aga 0 + 0 juba ootaks. Olen võimeline küll – täna oli üks pisiviga, aga maksis väga valusalt kätte,“ tunnistas ta.

Paremuselt teine eestlane oli 68. koha (+2.43,1) saanud Kristo Siimer, kes suusatas läbi kokku kolm trahviringi – ühe pärast esimest ja kaks pärast teist tiiru. Suusaaeg oli Siimeril päeva 49.

„Pigem on lasketiirus rohkem kaotada ja võita kui suusarjal,“ nentis Siimer ERRile. „Kui saaks nüüd selle relva ka endale rohkem sõbraks või sina peale, siis me ei loeks seda kuut sekundit jälitusse.“

Pärast otseintervjuu lõppu tulid tagantpoolt veel mõned sõitjad Siimeri ette ja lõpuks jäi teda 60. kohast ehk jälitussõitu pääsemisest lahutama 10,2 sekundit.

Nii nagu ikka oli kõige kiirem suusamees eestlastest Raido Ränkel, kes sai lamades maha kõik märgid, tabas ka püsti esimesed kaks, aga sellega asi kahjuks piirdus.