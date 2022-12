Elu parima tulemuse teinud Susan Külm tõi Eesti laskesuusatajatele esimesed punktid: „Suusarajal kaotasin natuke palju.“

„Läksin kontrollitult oma tööd tegema. Üritasin mitte rapsida ja täna tulid nullid ilusti alla,“ rääkis Külm ETV otse-eetris. „Suusarajal kaotasin natuke palju, tahaksin, et oleks parem. Aga tundsin end tunduvalt paremini raja peal. Kuna rada oli tunduvalt kõvem, siis see sobib mulle paremini kui pehme.“

„Eelnevad päevad oli mitte just kõige parem tunne. Jalg oli natukene väsinud. Võistlushooajale üleminek on minu jaoks pisut keeruline, sest ma ei oska oma päevakava sättida, et energiat võistlusteks hoida. Võib-olla sai natukene liiga palju ringi tatsatud. Eile võtsin väga rahulikult ja tunda oli, et mõjus hästi,“ lisas Tomingas.