HOLLAND - USA 3 : 1 | Meisterlik van Gaal pani ameeriklased nii kindlalt paika, et isegi Hollandi ajakirjanikel ei tohiks kobisemist olla

Kataris toimuva jalgpalli MMi alagrupiturniiril nägi Hollandi koondise peatreener Louis van Gaal kurja vaeva, et kriitikuid vaigistada ja neile selgeks teha, et kõik on kontrolli all. Sõnadest veelgi paremat efekti annab aga tegutsemine palliplatsil – Ameerika Ühendriigid pandi kaheksandikfinaalis kindlalt selili ja tänu 3 : 1 võidule pääseti esimesena veerandfinaali.