ARGENTINA - AUSTRAALIA 2 : 1 | Argentiinlased päästis vaid jumalik Messi

„Parim individuaalne esitus sel MMil. See oli praktiliselt jumalik. Ma pole varem midagi sellist näinud,“ analüüsis Rio Ferdinand BBC veergudel. Mõistagi kuulus see etteaste just Messile. Räägime numbritest: 90 % söödutäpsus (58 söödu juures), üheksa korda palliga vastaste kastis (mängu parim näitaja), kuus lööki (mängu parim), kaks lööki raami, neli tekitatud võimalust (mängu parim), kaks suurepärast tekitatud võimalust (mängu parim), kaks teenitud viga, üks värav.