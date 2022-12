Tyson Fury tümitas Derek Chisorat armutult

Matš Ussõkiga tuleb Furyle kindlasti raskem, aga puudub igasugune põhjus arvata, et selle lõpp tuleb teistsugune – britt lihtsalt on hetkel maailma parim raskekaallane. Ussõk on küll erakordselt intelligentne poksija, aga loodusseaduste vastu ei saa – ta on nii palju rivaalist lühem, et vajab tolle alistamiseks imet. Anthony Joshua vastu õnnestus, kuid seda seetõttu, et Joshua on aabitsa järgi võitlev sportlane, kes matši peale enda stiili kohendada väga ei oska. Fury jaoks on improviseerimine aga käkitegu ja seetõttu võib Ussõk teda korra üllatada, ent rohkem kindlasti mitte.