Brasiilia meedia: vutilegend Pele saab elulõpuravi

Pele ja temalähikondsed üritavad praegusest seisust maalida võimalikult rõõmsat pilti: et mullu soolevähiga operatsioonil käinud vutilegend saab lihtsalt plaanilist ravi ja midagi erilist ei toimu. Seekord sattus 82aastane mees haiglasse hingamisteede hädade tõttu, aga tegu olla lihtsalt rutiinse igakuise visiidiga ja tema seis on stabiilne.

Kolmekordse maailmameistri tervis on teemaks ka Kataris. „Oleme väga kurvad kuuldes, et ta on haige, aga soovime talle head. Mitte ainult mina vaid kogu Inglismaa koondis. Ta on inspiratsiooniks ja lihtsalt imeline inimene,“ vahendab BBC Harry Kane’i sõnu.