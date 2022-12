IMELINE ARENG: tagasihoidlikust Eesti neiust karurammuga jõutõstjaks

Tundub, et elu üllatustelaegas on põhjatu: vahel lõpeb lapstähe esiletõus kiirelt nagu säraküünla tulemäng, mõnikord kujuneb aga hallist hiirekesest spordiäss. Hiljuti esimese Eesti naisjõutõstjana MMil medali napsanud Gerlyn Mäepea on loogikareeglid uppi löönud.