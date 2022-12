PRANTSUSMAA - POOLA 3 : 1 | Poolteist MMi mänginud Mbappe on juba kõvem mees kui viiel erineval finaalturniiril skoorinud Ronaldo

Prantsusmaa on Kataris toimunud MMil tõestanud, et eelmisel suvel peetud EM oli anomaalia ja praegu on Didier Deschamps’i käsutuses taas üks suurima võitjapotentsiaaliga meeskondi. Kylian Mbappe mängib nagu noor jumal ja tema pole sugugi ainus mees, kes rekordeid purustab. Nii tundub vägisi, et Prantsusmaa jalgpallikoondise peatreeneri amet võib olla üks maailma lihtsamaid – andke pall Mbappele ja sealt tuleb.