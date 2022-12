INGLISMAA – SENEGAL 3 : 0 | Kannatlikke inglasi ootavad maailmameistrid

Dortmundi Borussia mängumeest Bellinghami kiitsid samal kanalil taevani ka endiste aegade staarid Roy Keane, Micah Richards ja teised, kes võiksid jalgpallist üht-teist teada, aga ehk on siiski vara 19aastast poolkaitsjat näiteks Pele või Diego Maradonaga võrdlema hakata. Ent tõsi on ka see, et Senegali vastu oli ta silmapaistvalt hea.