VAR tuleb Eesti liigasse. Hannes Kaasik: istume väga uhke auto rooli, aga me ei tea isegi veel seda, kuidas tõmme on

HK: Arutasime FIFAga, mis on reaalsed šansid, et kui nüüd sügisel otsuse tegime, siis jõuame VARi juba hooajal 2023 algusest juurutada. Kas juba esimesest mängust? Kui ei, siis kas poole hooaja pealt? Kui peale kolmandat ringi viimaseks üheksaks vooruks VARi mängu tooksime, looks see juba pisut ebavõrdse olukorra. Need kõik võimalused olid olemas, aga panime kokku intensiivse plaani, mille FIFA läbi vaatas ja mille kohta leidis, et see on teostatav.

Kuna meie lahendus on nii-öelda VAR Light, ilma eraldi videooperaatorita, siis leidsime, et graafikus püsimine on vähemalt paberi peal võimalik. Kõik peab muidugi väga hästi kulgema, et koolitused saaksid toimuda ja meil oleks tehnika olemas, aga kõik osapooled on kinnitanud oma valmisolekut ja võimekust, et oleksime juba uue hooaja esimeseks vooruks tehniliselt ja teoreetiliselt valmis.

Kasutasid terminit VAR Light. Mida see täpselt tähendab ja mille poolest erineb see kõige kõrgema taseme VARist? Mängu filmivaid kaameraid on vähem ja VARi-ruumis puudub eraldi videotehnik, aga kas erinevusi on veel?

HK: Kõige olulisem ongi inimressurss ja kaamerate arv.

AA: FIFA ütleb, et kui VARi võtta legoklotsidena, siis praegu on esimeseks klotsiks VAR ise, aga sellele saab veel lisada suluseisujooned ja väravajoonetehnoloogia. Kui kogu kompott kokku panna, saab tehnoloogia kõikide lisadega. Meil tuleb hetkel ainult see kõige esimene klots.

Tõid mängu väravajoonetehnoloogia. Seda meil Eestis veel pole – kas videokohtunikel on õigus vaadata ka seda, kas pall käis üle väravajoone või mitte?

AA: Kõik sellised asjad saab vaadata pildis üle – mis on sealt tuvastatavad. Samamoodi on suluseisuga – kui meil on kaader, mis näitab faktiliselt, et oli meetrine suluseis, siis saab VAR sekkuda. Sama põhimõte on väravajoone puhul – kui pall käis selgelt pool meetrit üle joone ja see on videost näha, siis on võimalik seda tuvastada. Kui joone pealt parasjagu videopilti pole ja selle põhjal ei ole võimalik midagi kindlalt öelda, jääb kehtima väljakukohtuniku otsus.