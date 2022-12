ENNE EI USU, KUI EI NÄE! Kadrioru staadion peaks 2023 lõpuks saama valgustuse

Ingliskeelses maailmas on väljend, et esimesel petmisel kuulub häbi petjale, aga kes edaspidi sama õngekonksu alla neelab, siis olla häbi juba tema kanda. Peame seda siis meeles tõdemuses, et Kadrioru staadioni aastakümneid kestnud valgustushäda võiks saada peagi lahendatud.