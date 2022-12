OTSEBLOGI | Eelmise MMi hõbedameeskond madistab Kataris erakordset võitlusvaimu näidanud jaapanlastega

Tere õhtupoolikut ja asume aga jälle asja kallale! Tänases menüüs on kaks matši, millest mõlemas on üheks osapooleks Aasia meeskond. Esmalt seisab eelmise MMi hõbedameeskonnal Horvaatial ees lahing Jaapaniga, kes on Kataris näidanud ülimalt vinget võitlusvaimu ja visadust.