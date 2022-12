TANTS BELGIA HAUAL! Kas kuldsed põlvkonnad, kes põruvad, on nime väärt?

„Sa ei saa end ju selleks kutsuda, kui ei võida midagi,“ tunnistas Belgia koondise väravavaht Thibaut Courtois Hispaania väljaandele AS. „Me ei ole kuldne põlvkond. Oleme lihtsalt üks põlvkond, kus on kamaluga annet ja tasemel mängijaid, kes pallivad üle Euroopa. Näitasime 2018 Venemaal, et võime mängida head jalgpalli, aga tänavusel MMil ja mullusel EMil polnud me meie ise. See oli veidi piinlik.“

Käime korraks mälestusterajal üle teised koondised, kes pidanud seda piinlikkust tundma.