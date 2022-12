Kõlakas pakub Jüri Vipsi fännidele väikest lootust

Mida me Vipsi kohta kindlalt teame? Et tema karjäär Red Bulli vormelitiimi tiiva all lõppes rumala sõnakasutuse tõttu ühes otsestriimis ja sellega sai tõenäoliselt otsa ka tema teekond Euroopa vormeliredelil ehk pürgimine F1-sarja.

Oktoobris osales Vips ookeani taga sealse vingeima vormelisarja IndyCari testil. Ja näitas seal väga head kiirust: Sebringi raja läbimiseks kujunes 53,038 sekundit, mis oli viiest testipäeval osalenud kollanokkadest teine aeg. Näiteks Vipsi tänavune tiimikaaslane F2-sarjas, Marcus Armstrong, oli peaaegu pool sekundit aeglasem – 53,473.

Peaaegu kaks kuud hiljem oleme me olukorras, kus Armstrongil on järgmiseks aastaks IndyCaris leping olemas. Vipsi palkamisest pole olnud aga kippu ega kõppu.