Kas torssis Ronaldo jäetakse ka Portugali koondises pingipoisiks?

Portugali koondise peatreener Fernando Santos võttis Ronaldo viimases alagrupimängus Lõuna-Koreaga 65. minutil puhkama. Superstaarile see otsus nähtavasti ei meeldinud ning fotograafid said mehest üksjagu jäädvustusi, kus ta surub sõrme tähendusrikkalt huultele.

„Kui ma neid pilte nägin, siis jah, need ei meeldinud mulle sugugi. See ei meeldi mulle üldse,“ nentis Santos tänasele Portugali ja Šveitsi mängule eelnenud pressikonverentsil.

„Enne mu vahetust juhtus see, et Lõuna-Korea mängija ütles mulle, et lahkuksin väljakult kiiresti. Ütlesin talle, et hoidku oma suumulk kinni, sest tal pole autoriteeti selliseid asju öelda. Treeneriga polnud mingeid eriarvamusi,“ vahendas Ronaldo sõnu Portugali meedia.