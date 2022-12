Patukott Irving jäi Nike'i miljonitest ilma

Pärast seda, kui Irving oli jaganud sotsiaalmeedias antisemiitliku sisuga „dokumentaalfilmi“ linki ega soostunud selle eest tükil ajal vabandama, oli Nike pannud partnerluse Irvinguga pausile. Ent siis anti teada, et plaanitud Kyrie 8 korvpalliketse nad enam turule ei too ning esmaspäeval tuli ametlik teade: koostöö kossuässaga on läbi.

„Kyrie pole enam Nike'i sportlane,“ teatas kompanii kõneisik ESPN-ile. Irvingu agent Shetellia Riley Irving märkis omalt poolt, et koostöö lõpetamine oli ühine otsus.

„Kyrie astus üle joone. Nii lihtne see ongi,“ oli Nike'i kaasasutaja Phil Knight juba novembri alguses skandaali lahvates CNBC-le mõista andnud, et Irving enam nende plaanidesse ei kuulu. „Ta tegi mõned avaldused, millega me lihtsalt ei saa nõustuda ja sellepärast me suhte lõpetasime. Minu poolest on sellega korras.“

Ligi 70 protsenti NBA mängijatest kannavad Nike'i korvpalliketse. Irving lõi kompaniiga käed juba oma esimesel hooajal 2011. aastal ning kolm aastat hiljem toodi turule esimesed tema brändi ketsid. Praeguseks on välja tulnud seitse mudelit ning seda seitsmendat ehk Kyrie 7 nime kandvat kasutavad jalavarjuna 164 NBA mängijat, lisaks on jätkuvalt populaarsed ka eelmiste aastate mudelid, mis teeb Irvingu brändi ketsidest ühed nõutumad kogu liigas. Siiski ei nõudvat Nike, et mängijad keset hooaega Kyrie brändi ketsid välja vahetama peaks.

Võib arvata, et Nike tegi oma otususe siiski raske südamega, sest Kyrie sarja ketsid olid väga nõutud kaubaks ka tavaliste ameeriklaste seas ning vaid Le Bron Jamesi signatuuriga ketse müüvad nad USA turul rohkem.

Irvingu leping Nike'iga pidanuks lõppema järgmisel aastal. Raha tõi see mehele sisse mõnusasti, nii maksis Nike talle näiteks eelmisel aastal koostöö eest 11 miljonit dollarit.