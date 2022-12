Tartu maratoni juht Indrek Kelk: praegu on ikka tunne nagu valla vaesel, et käid ja otsid eelarvesse raha juurde, aga sisuliselt ju kerjad

Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelk on tänavuse varajase talve üle siiralt rõõmus, kuid see ei tähenda, et suusasõprade poolt armastatud rahvaspordiürituse korraldajad saaksid kergemalt hingata. Eriti teravad on praegu rahaga seotud küsimused, millest sõltub kunstlume tootmine.