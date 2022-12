Käärikul toimunud võistluselt sattusid mitmed osalejad, ka lapsed, haiglasse

Tõsisest olukorras andis ühismeedias ülevaate keskuse juhatuse liige Kristjan Karis: „Sihtasutus Tehvandi Spordikeskuse Kääriku Spordikeskuses leidis 3-4. detsember aset Eesti Sulgpalliliidu Klubide Karikas, kus osales peaaegu 200 sportlast ja spordisõpra. Kahetsusväärselt sai keskus eile (esmaspäevase – toim.) õhtuse seisuga teada, et osadel sportlastel on võistluse järgselt tekkinud kõhu ja soolestikuprobleemid, mis on väljendunud oksendamises ning kõhulahtisuses ning viimasest tulenevad veepuuduses. Oleme ka teadlikud, et mõni sportlane või kaaslane sh. laps on pidanud pöörduma haiglasse abi saamiseks.“

Postimees kirjutab, et teiste seas sattusid arstide hoole alla Eesti pikaaegne esireket Raul Must ja tema kaheaastane laps.

„Kääriku Spordikeskus on suhelnud võimalikult paljude osalejate ja treeneritega sh. võistluse korraldajatega, et välja selgitada terviserikke tagamaid. Tänase seisuga ei ole keskusel teada, kas tegemist on mõne viiruspuhanguga või toitumisest tuleneva tervisekahjustusega,“ jätkas Karis avaldust. „Olenemata viimasest, võtab spordikeskus asjaolu väga tõsiselt ning oleme proovinud selgitada välja võimalikud toidukorrad, mille tulemusel võimalik tervisekahjustus võis tekkida.

Kääriku Spordikeskus on alati soovinud pakkuda parimat teenust oma klientidele kõigis valdkondades, sh. toitlustus. Viimase tagamiseks teeme regulaarseid veeproove, kasutame lubatud puhastusvahendeid ning jälgime köögipersonali enesekontrolli meetmeid ning nii toiduainete kui ka külmkambrite ja marmiitide temperatuure vastavalt seadusele pidevalt.