Argentinas viibiv Flora füsioterapeut: koondise mängu ajal jääb elu seisma, igat võitu tähistatakse väga suurelt

Argentina koondise mängupäeva pole võimalik seal ära unustada. See Lõuna-Ameerika riik elab tol päeval teises rütmis. Inimesed, ka need, keda muul ajal jalgpall liiga palju ei kõneta, on hommikust saati ärevil. Riietumise pärast ei pea mängupäeval muretsema, on ainult üks valik – oma koondise särk. Helesini-valge triibuline ürp tõmmatakse üll isegi oma neljajalgsetele lemmikutele.

„Kui tahad näiteks enne mängu taksot saada, siis see võtab kaua aega. Meil üks sõber jäi mängule hiljaks ja ütles, et ebareaalne on sel ajal taksot saada. Elu veidi seisab, kõik vaatavad mängu,“ räägib Tarmo, kes jõudis Argentinasse pärast esimest alagrupimängu, nii et ta on kogenud seal vaid võite.

Jutuks tuli ka Lionel Messi staatus Argentinas, MMi võidu ootus ja Eesti koondise kuulsus seal pärast suvist 0 : 5 kaotust.