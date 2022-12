KOMMENTAAR | Cristiano Ronaldo kaitseks: miks me oleme nii silmakirjalikud?

Cristiano Ronaldot on viimaste kuude jooksul tambitud ilmselt enam kui tema ülejäänud elu jooksul kokku. Miks? Sest Ronaldo olla ülbe, ta jonnib ja peab ennast teistest paremaks. Kõige tipuks andis ta MMi eel skandaalse intervjuu, kus oma tööandjat Manchester Unitedit igast küljest avalikult kritiseeris. Ja see tõesti üllatab meid? Ronaldo on viimased 20 aastat olnud jalgpallisõprade kodudes iganädalane külaline ja me ju teame täpselt, milline on tema iseloom. Ronaldo pole mingi pühak. Ja see on tema enda vaba valik.