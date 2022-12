PIKK INTERVJUU | Henn Vallimäe: mahult on Eesti spordi suurim probleem väärkohtlemine, aga ohu poolest kokkuleppemängud

„Igapäevaselt on kõige häirivam see, et tegeleme kümnete väärkohtlemise juhtumitega,“ märkis Vallimäe.

Uusi dopingujuhtumeid pole juba ligi kaks aastat Eesti tekkinud. Kas see on juhus või on petised lihtsalt liiga kavalad? Ühtlasi räägime EADSE vaatevinklist klaariks Heiki Nabi juhtumi, mida nad polnudki siiani pärast rahvusvahelise spordikohtu otsust sisuliselt kommenteerinud.

Ja siis võtame arutluse alla kultuuriministeeriumi hiljutise uuringu kokkuleppemängude osas, kust selgus, et Eestis toimub nii mõndagi ning üllatavalt suur osa spordiinimestest (sportlased, treenerid, kohtunikud, ametnikud) vaikiks maha, kui keegi teeks neile kõlvatu ettepaneku.