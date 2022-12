ARVUSTUS | Kas 20 aastat vana karakter tuleks maha matta? „Gungrave: G.O.R.E“ on mäng, kus isegi kirstust tuleb pauku

Videomängurite vastuvõtt oli kesine, kuid tuntud kunstnike Nightow ja Fujishima ülimalt stiilne ja originaalne karakter andis piisavalt särtsu, et teha järg ning terve anime hooaeg. 2004 ilmunud jätk „Gungrave: Overdose“ kannatas samasuguse kriitika all nagu esimene teos: narratiiv on olematu ja korduv levelite disain ei suuda oma žanris piisavalt tähelepanu krabada. Tundus, et ülevoolavalt stiilse relvakangelase Grave'i seiklused on otsas ja osa ajaloost.

Ometi nii see pole läinud ja alles novembri lõpus ilmus seeria järjekordne mäng, mis on küll lõbus, aga…