BELGIA JÄTAB HÜVASTI: esimene superstaar teatas koondisekarjääri lõpust

31aastane ründaja tegi oma debüüdi Belgia särgis 2008. aastal. 126 mängu ja 33 väravat hiljem teatas Madridi Reali mängumees, et rohkem ta Punaste kuradite eest väljakule ei tule. „Täna pöördub lehekülg. Aitäh teie armastuse eest. Aitäh kordumatu toetuse eest. Aitäh kogu selle rõõmu eest, mida olete minuga alates 2008. aastast jaganud. Olen otsustanud enda koondisekarjääri lõpetada. Uus põlvkond on valmis. Jään teid igatsema,“ kirjutas 56 mängus Belgia koondise kaptenipaela kandnud Hazard.

Belgia tähti, kelle karjäär koondise särgis on selle MMiga läbi, peaks lähiajal veel lisanduma. Näiteks mängujuht Kevin de Bruyne (31) on varem viidanud, et tema enam kaua ei kavatse rahvusmeeskonda esindada. Passi vaatavad ka poolkaitsja Alex Witsel (33) ning kaitsjad Toby Alderweireld (33) ja Jan Verthongen (35). Nelja aasta pärast võib keeruline enda tipptaset näidata näidata ka Thomas Meunieril (31) ja Simon Mignolet’l (34).