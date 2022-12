Tänak M-Sporti naasmisest: mul oli ka õnne, ainus varuvariant oli kodus punase traktoriga lund lükata

„Ma tahtsin olla kohas, kus saan täielikult keskenduda, mis on minu või meeskonna võimuses, et heidelda tiitli nimel. See oli üks põhjustest, miks ma kaalusin M-Sporti naasmist. Ilmselgelt on minu eesmärgiks sõitjate MM-tiitel,“ selgitas Tänak, miks ta lepingu sõlmimiseni jõudis.

„Ma tean, milleks on M-Sport suuteline ja tundub, et Puma masin on algusest peale olnud tugev. Tundub, et meil on olemas vundament, millele saame ehitama hakata. Ja õnneks on meie taga ka Ford, kes on väga huvitatud näitamaks, et nad saavad rallikarussellil edukalt hakkama.“

Kuigi tänak tegi Hyundai suunas aastate jooksul teravaid torkeid, siis tagantjärele jääb ta mäletama vaid head. „Mul pole kellegi kohta öelda midagi halba. Oli väga palju inimesi, kes tegid imelist tööd ja toetasid mind nii palju kui vähegi võimalik. Oli inimesi, kellest oli kindlasti keeruline lahku minna, aga minu eesmärk on omada tiitlivõimalust.“

Tänak möönis, et laual oli variant võtta sootuks vaheaasta. „Mõistagi,“ teatas ta kavala naeratuse saatel. „Vaheaasta variant oli pärast Jaapani rallit päris pikalt. Olin juba Hyundaist lahkunud ja muid võimalusi mul eriti polnud. Mul oli ka mõningal määral õnne, et M-Sport tuli oma pakkumisega lagedale ja me jõudsime kokkuleppele. Rohkem mul varuvariante polnud. Ainus variant oli kodus punase traktoriga lund lükata.“

Tänak kiitis taas ka Malcolm Wilsonit, kes on tema sportlaskarjääris üks märgilisemaid persoone. Ega Wilson ole ilma asjata ka Eesti presidendi teenetemärgi laureaat. „Ma olen temaga alati hästi läbi saanud. Malcolm pole kunagi midagi valesti teinud. Ta on spordiinimene, kes mõistab ka ärimaailma ning saab aru, mis on minu eesmärgid ja miks olen ma tagasi. Ma ei tulnud siia nalja tegema.“

Maailmameistriks ei saa aga Tänak tulla üksinda. „[2019. aasta kordamine] vajab paketti. Ralli on tiimisport ja on vaja palju enamat kui vaid sõitjat. Autos istub lisaks minule üks mees veel ja lisaks on väga palju töötajaid nii masina kallal kui ka kontoris. Mõistagi jahime seda tunnet.