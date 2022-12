Inglismaa koondis saab veerandfinaali eel kodumaalt olulist täiendust

Inglismaa koondise teatel naaseb Sterling Katari reedel ja on seega valmis juba laupäeval veerandfinaalis Prantsusmaa vastu platsile jooksma. Kas ta seda ka teeb, on mõistagi peatreener Gareth Southgate'i otsus.

Põhjus, miks Sterling Londonisse lendas, oli kahjuks kurb. Tema koju murdsid sisse relvastatud röövlid, kes varastasid sealt väärisesemeid. Kuigi esialgu liikus info, et samal ajal olid Sterlingu elukaaslane ja kolm last kodus, siis politsei andmetel siiski mitte ja vähemalt ei saanud rünnakus keegi vigastada.

Southgate rääkis pärast Senegali vastu 3 : 0 teenitud võitu, et vahel ei ole jalgpall isegi MMi ajal nende jaoks kõige tähtsam. „Pere on ikkagi olulisem. Tahame anda talle ruumi ja järgmistel päevadel näeme, kuidas olukord areneb.“

Inglismaa koondise keskkaitsja Harry Maguire oli ajakirjanikega rääkides raevus. „Meie anname siin endast kõik ja kodumaal inimesed ründavad meid. See on väga pettumustvalmistav, et ta niimoodi koju pidi minema. Kahjuks pole meil olnud eriti aega temaga rääkida, sest pidime mänguks keskenduma. Kuna jäime Raheemist ilma, siis oleks see mäng võinud vabalt minna ka teisiti. Oleme talle täiesti toeks.“