MM viis ametist juba viienda treeneri

Enrique nelja aasta pikkune ametiaeg lõppes Katari MMi kaheksandikfinaalis, kus Hispaania kaotas 0 : 0 lõppenud mängu järel penaltiseerias Marokole. Tundub, et lahkuminek oli sõbralik, sest Enrique postitas hüvastijätuks Twitterisse teksti, mille alustuseks tänas inimesi, kes ta palkasid.

„Olen tänulik ka mängijatele, kes on käitunud eeskujulikult ja uskunud minu ideedese. Mul on kahju, et ma ei suutnud teid rohkem aidata,“ kirjutas Enrique ja meenutas hea sõnaga ka kõiki abilisi, kes tal koondise juures olid.