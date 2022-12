Keenia spordiminister tahab dopingu kriminaliseerida: asjaga on seotud väga keeruline põrandaalune sündikaat

Selge, et midagi tuleb ette võtta. Keenia kergejõustik on maailma üks räpasemaid - 55 selle riigi sportlast kannab parasjagu võistluskeeldu ning veel kaheksale on määratud esialgne keeld. Kõvemad dopingutarvitajad on kergejõustikus vaid venelased (102 keeldu) ja indialased (61).

„2016. aastast pärit Keenia antidopingu seadus pole piisavalt võimekas, et tegeleda selle väljakutsega nii jõuliselt kui vaja,“ sõnas spordiminister Ababu Namwamba BBC Sport Africale.

„Meie esialgse uurimise tulemus on see, et asjaga on seotud väga keeruline põrandaalune sündikaat. See hõlmab agente, treenereid ja arste. Seega on selle sündikaadi lammutamiseks tarvis kasutada mitmeid vahendeid.

Usun, et peame dopingu kriminaliseerima ja tõstma keelatud ainete käitlemise samale pulgale narkootikumidega. Peaksime dopinguvõrgustiku liikmetega tegelema samamoodi nagu narkokaupmeestega.“

Kusjuures dopingut on Keenias varemgi tahetud kriminaliseerida, kuid siiani pole see õnnestunud. Namwamba on veendunud, et suudab parlamenti veenda selle vajalikkuses.

Rahvusvahelise kergejõustikuliidu president Sebastian Coe kinnitas BBC-le, et Keeniat ei ähvarda sama saatus, mis Venemaad ehk riiklik võistluskeeld.

„Keeniat ei oota täielik keeld, sest erinevalt Venemaast ei ole meil kindlaid tõendeid, et doping on riiklikult toetatud,“ sõnas Coe, kuid möönis, et spordi puhastamise väljakutse Keenias on keeruline.