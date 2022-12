Argentina peatreener ärritus, sest koondisest oli lekkinud oluline info

Rodas vastu: „Ei, ma pean silmas, kas Rodrigo De Pauli füüsise kohta levinud teave ajab sind vihale.“

„Ma ei tea, kas me mängime Argentina või Hollandi eest,“ ohkas Scaloni. „Me pole huvitatud, et info tuleb ilmsiks siis, kui ajakirjanikke pole [treeningul]. See on miski, mida peame koondise juures parandama.“

Peatreener ei andnud selget vastust ka Angel Di Maria seisundi kohta. Ääreründaja jättis kaheksandikfinaali Austraaliaga vahele.

Di Maria tuli jutuks ka Hollandi koondise pressikonverentsil. Nimelt paluti Louis van Gaalil kommenteerida argentiinlase eelmisel sügisel öeldut, et van Gaal on kõige halvem treener, kes tal kunagi olnud ning et hollandlane on põhjus, miks Di Maria ei säranud Manchester Unitedis.

„Di Maria nimetas mind kõige halvemaks treeneriks oma karjääris?“ päris van Gaal. „Ta on üks väheseid, kes nii arvab. Mul on sellest väga kahju ja see on kurb, et ta nii ütles. Memphis [Depay, kes istus tema kõrval] pidi sellega samuti Manchesteris hakkama saama ja nüüd musitame teineteist suule.“

Viimase lause taust on see, et ka Hollandi koondise ründaja Depay ei mänginud Manchester Unitedis oma parimat jalgpalli, kuid on praegu rahvusmeeskonnas keskses rollis.

Argentina ja Hollandi vaheline veerandfinaal algab reedel kell 21.00.