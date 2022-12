VIDEOD | Ajaloolise Belgradi derbi otsustas viimaste sekundite kolmene, Real oskas võidu maha mängida

„Mis ma oskan kosta? See on parim võimalik tunne,“ säras Nedović kohtumise järel antud inervjuus. „Võitlesime vägevalt, atmosfäär oli uskumatu. Meil tekkis võimalus mäng võita ja seda me ka tegime. Ma ei olnud kogu mängus ainsatki kolmest tabanud, kuid olin sada protsenti kindel, et selle viimase ma taban. See oli meie jaoks suur võit ja paneme edasi!“