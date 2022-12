Fännid kiitsid tõrjemasin Heina, kuid penaltiseeria ristiti parajaks naljanumbriks

Arsenal alistas Dubai karikaturniiri avamängus Lyoni 3 : 0, aga et võistluste formaat näeb ette ka penaltiseeriat, mille võitja saab ühe boonuspunkti, asuti lõpuvile kõlades lööma ka 11meetri lööke. Ausalt öeldes olid ka Arsenali meeste sooritused kohutavad – nemad said sisse vaid kaks palli –, kuid et Hein võttis ära koguni neli Lyoni lööki, võitis Londoni klubi seeria 2 : 1 ja teenis boonuspunkti.

„Penaltiseeriad ei ole kuigi sageli, nii et minu meelest on väga hea idee sellel turniiril ka penaltiseeriaid rakendada,“ kiitis Eesti koondise esikinnas. „Ma arvan, et see oli vägev kogemus, natuke teistsugune stsenaarium. Suutsime võita, kõik on hästi!“